Стрелявший на Красной площади акционист Крисевич арестован до 11 августа
- 13 июня 2021, 17:20
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
За стрельбу на Красной площади художник-акционист Павел Крисевич отправлен Таганским судом Москвы в СИЗО на два месяца.
Под стражей он пробудет до 11 августа.
«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
В отношении Крисевича возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Напомним, инцидент на Красной площади произошел 11 июня. Молодой человек сначала сделал два предупредительных выстрела в воздух, а затем выстрелил себе в голову, представив этот поступок как акцию против репрессий. Патроны оказались холостыми, никаких повреждений, кроме ожога лица, Крисевич не получил.
Дежурившие рядом сотрудники правоохранительных органов сразу же повалили его, а после увели.
Адвокат задержанного Мансур Гильманов сообщил, что у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411.
Как отмечает «РЕН ТВ», Крисевича задержали вместе с журналисткой Никой Самусик.
«Срок задержания Самусик истек, следствие попросит суд его продлить на двое суток», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Как писал ранее «Ридус», Крисевич прославился тем, что 5 ноября прошлого года устроил перформанс у главного здания ФСБ в Москве. Помощники акциониста «распяли» его, как Иисуса Христа. Вокруг креста разложили тома «политических» уголовных дел, которые подожгли другие активисты, одетые в плащи с надписью «ФСБ». Вскоре к участникам акции подошли стражи правопорядка и попросили их разойтись, однако Крисевич отказался это сделать и был задержан. На следующий день его арестовали на 15 суток, признав виновным по статье о невыполнении законных требований сотрудников полиции.
В августе 2020 года Крисевич «повесился» с помощью троса на Троицком мосту в Санкт-Петербурге, показав таким образом, что поддерживает политзаключенных России и Белоруссии.
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