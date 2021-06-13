Стрелявший на Красной площади акционист Крисевич арестован до 11 августа

За стрельбу на Красной площади художник-акционист Павел Крисевич отправлен Таганским судом Москвы в СИЗО на два месяца.

Под стражей он пробудет до 11 августа.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В отношении Крисевича возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, инцидент на Красной площади произошел 11 июня. Молодой человек сначала сделал два предупредительных выстрела в воздух, а затем выстрелил себе в голову, представив этот поступок как акцию против репрессий. Патроны оказались холостыми, никаких повреждений, кроме ожога лица, Крисевич не получил.

Дежурившие рядом сотрудники правоохранительных органов сразу же повалили его, а после увели.

Адвокат задержанного Мансур Гильманов сообщил, что у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411.

Как отмечает «РЕН ТВ», Крисевича задержали вместе с журналисткой Никой Самусик.

«Срок задержания Самусик истек, следствие попросит суд его продлить на двое суток», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как писал ранее «Ридус», Крисевич прославился тем, что 5 ноября прошлого года устроил перформанс у главного здания ФСБ в Москве. Помощники акциониста «распяли» его, как Иисуса Христа. Вокруг креста разложили тома «политических» уголовных дел, которые подожгли другие активисты, одетые в плащи с надписью «ФСБ». Вскоре к участникам акции подошли стражи правопорядка и попросили их разойтись, однако Крисевич отказался это сделать и был задержан. На следующий день его арестовали на 15 суток, признав виновным по статье о невыполнении законных требований сотрудников полиции.

В августе 2020 года Крисевич «повесился» с помощью троса на Троицком мосту в Санкт-Петербурге, показав таким образом, что поддерживает политзаключенных России и Белоруссии.