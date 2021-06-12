Вместе с Безосом в космос полетит пассажир, купивший это право на аукционе

За 28 миллионов долларов было продано на аукционе место на борту корабля New Shepard, на котором полетит основатель Amazon Джефф Безос.

По окончании торгов, проводившихся компанией Blue Origin, аукционист объявил, что место приобрел некто с номером 107.

Его имя пока неизвестно. Личность человека, который отправится в космос вместе с владельцем компании Безосом и его братом Марком, объявят через несколько недель.

В ближайшее время также назовут четвертого и последнего члена экипажа, уточнили в компании.

Как сообщается на сайте Blue Origin, для участия в аукционе зарегистрировались около 7600 человек из 159 стран.

Полет многоразового суборбитального корабля New Shepard запланирован на 20 июля. Он продлится 11 минут.

Тестовый запуск New Shepard © Blue Origin

Запуск состоится с космодрома в Техасе. После отделения капсулы с экипажем разгонная ступень совершит вертикальную посадку, капсула поднимется на высоту около 105 километров над поверхностью Земли, после чего приземлится на парашютах.

Ранее Безос объявил, что 5 июля покинет пост генерального директора Amazon. По его словам, эту дату он выбрал неслучайно, так как компания была основана именно в этот день в 1994 году.

В 2000 году Безос основал аэрокосмическую компанию Blue Origin, которая начала тестовые полеты в космос в 2015 году. Тогда же сообщалось, что организация планирует запускать коммерческие суборбитальные полеты с пассажирами в конце 2018 года.