найти ×
   
  • USD -0.52
    71.68
  • EUR -0.48
    87.33
СохранитьСохранено0
×

101925

Матч на Евро-2020 прервали из-за потерявшего сознание игрока сборной Дании

Small f1a6d446e0
Сборная Дании @Lshot

Сборная Дании @Lshot

Во время матча чемпионата Европы по футболу между Данией и Финляндией лидеру датчан Кристиану Эриксену неожиданно стало плохо.

Он упал на поле без сознания, после чего ему начали делать массаж сердца.

В итоге игра была прервана. Эриксена унесли с поля на носилках.

Скорая увезла футболиста в больницу.

Диктор на стадионе попросил зрителей оставаться на своих местах.

Некоторые игроки сборной Дании не могут сдержать слез.

По информации издания «Подъём», Эриксен был уже в сознании, когда его уносили с поля.

В больнице врачи оценили состояние датчанина как стабильное. Он уже может разговаривать.

Матч в итоге был перенесен на 21:30.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку
29015591читать позжечитаю позже
Юмор
«Будущий Ньютон»: как брат упал на голову котенку вместо яблока
10021044читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Иммунолог: COVID-19 может «ударить» по слуху и зрению

Болезнь также способна вызвать потерю чувствительности.

0013450читать позжечитаю позже

Здоровье
Виноград, шоколад и зеленый чай признали средством против COVID-1930 ноября 2020

Химические вещества этих продуктов способны подавлять ферменты вируса.

16028904читать позжечитаю позже