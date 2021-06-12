Матч на Евро-2020 прервали из-за потерявшего сознание игрока сборной Дании
- 12 июня 2021, 20:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время матча чемпионата Европы по футболу между Данией и Финляндией лидеру датчан Кристиану Эриксену неожиданно стало плохо.
Он упал на поле без сознания, после чего ему начали делать массаж сердца.
В итоге игра была прервана. Эриксена унесли с поля на носилках.
Скорая увезла футболиста в больницу.
Диктор на стадионе попросил зрителей оставаться на своих местах.
Некоторые игроки сборной Дании не могут сдержать слез.
По информации издания «Подъём», Эриксен был уже в сознании, когда его уносили с поля.
В больнице врачи оценили состояние датчанина как стабильное. Он уже может разговаривать.
Матч в итоге был перенесен на 21:30.
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