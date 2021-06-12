Матч на Евро-2020 прервали из-за потерявшего сознание игрока сборной Дании

Во время матча чемпионата Европы по футболу между Данией и Финляндией лидеру датчан Кристиану Эриксену неожиданно стало плохо.

Он упал на поле без сознания, после чего ему начали делать массаж сердца.

В итоге игра была прервана. Эриксена унесли с поля на носилках.

Скорая увезла футболиста в больницу.

Диктор на стадионе попросил зрителей оставаться на своих местах.



Некоторые игроки сборной Дании не могут сдержать слез.

По информации издания «Подъём», Эриксен был уже в сознании, когда его уносили с поля.

В больнице врачи оценили состояние датчанина как стабильное. Он уже может разговаривать.

Матч в итоге был перенесен на 21:30.

