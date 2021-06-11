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Назван процент россиян, знающих о Дне России

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© vk.com

© vk.com

За шесть доля россиян, знающих, какой государственный праздник отмечается 12 июня, увеличилась с 63% до 73%. Таковы результаты социологического исследования ВЦИОМ, проведенного 8 июня 2021 года. 

Поводом для гордости у жителей современной России чаще всего являются армия и флот (24%), народ (9%), внешняя политика (9%), президент (6%), а еще размеры страны и красота природы (4%). Около 10% участников опроса отметили, что в России им нравится исключительно всё. 

Иностранным туристам россияне рекомендовали бы посетить Санкт-Петербург (39%), Москву (29%), Байкал (22%), Алтай (16%) и Крым (14%). Также опрошенные называли Сочи и Краснодарский край (12%), Камчатку (10%), города Золотого Кольца России (9%), Карелию (8%) и Казань (7%).

Исследование ВЦИО проводилось с помощью телефонных интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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