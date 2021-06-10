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В Госдепе сообщили о грядущем возвращении в Москву посла США в РФ

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Посол США в РФ Джон Салливан © Михаил Метцель/ТАСС

Посол США в РФ Джон Салливан © Михаил Метцель/ТАСС

Возвращение в Москву посла США в России Джона Салливана ожидается в ближайшие недели, сообщил на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, в настоящее время Салливан участвует в подготовке встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Прайс отметил, что в данный момент Салливан активно контактирует с представителями Белого дома и госдепартамента.

Представитель Госдепа подчеркнул, что посол вернулся в Вашингтон «не потому, что был изгнан или его заставили уехать из страны, а чтобы провести консультации с членами новой администрации», пишет «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о перспективах возвращения посла России в США Анатолия Антонова, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил дождаться встречи президентов РФ и США. «Дождемся саммита», — цитирует его «РЕН ТВ».

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в швейцарской Женеве.

Как сообщал «Ридус», Джон Салливан покинул Россию 22 апреля, вылетев из аэропорта Шереметьево рейсом Москва — Лондон. После пересадки в столице Великобритании он направился в Вашингтон для консультаций и встреч с родными.

Посол США в РФ Джон Салливан покидает свою резиденцию в Москве Спасо-Хаус © Валерий Шарифулин/ТАСС

Посол США в РФ Джон Салливан покидает свою резиденцию в Москве Спасо-Хаус © Валерий Шарифулин/ТАСС

Напомним, 16 апреля стало известно, что помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с Салливаном настоятельно порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон, что тот и сделал, но, как утверждали некоторые СМИ, без всякого энтузиазма.

Еще в начале апреля Россия «вызвала для консультаций» своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, однако в США он так и не вернулся. Обычно в случае резкого ухудшения отношений между странами послов отзывают, но ничего подобного в дипломатической практике в отношениях Москвы и Вашингтона еще не было.

Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Антонов не вернется в Вашингтон до тех пор, пока американская сторона не продемонстрирует готовность к нормализации отношений с Москвой. Дипломат отметил, что «это не вопрос ближайших дней».

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