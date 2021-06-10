Суд арестовал блогера Хованского

Решением суда в Петербурге до 8 августа арестован блогер Юрий Хованский, которого задержали по делу об оправдании терроризма.

Ранее он признал свою вину и раскаялся.

Как известно, уголовное дело было заведено из-за песни «Норд-Ост», которая около года назад неофициально появилась в YouTube.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июня Хованского задержали сотрудники петербургского центра «Э», а теперь они занимаются поисками человека, который выложил песню на YouTube. Скандальная песня была опубликована в июле прошлого года, в ролике была часть стрима другого блогера Андрея Нифёдова, во время которого Хованский и исполнил ее.

Эксперты, проводившие лингвистическое исследование материала, нашли в песне признаки восхваления террористов и призывы к совершению терактов. В результате против Юрия Хованского возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма, в его доме прошел обыск, после которого блогера доставили в отделение полиции.

Ему грозит штраф до миллиона рублей, либо лишение свободы до 7 лет.



Женщина, пережившая захват заложников на мюзикле «Норд-Ост» на Дубровке в 2002 году, прокомментировала задержание Хованского. По ее мнению, лишение свободы на срок до семи лет, предусмотренное УК РФ — недостаточное наказание для блогера, распевавшего матерную песню о трагедии на Дубровке. Она считает, что этот поступок был слишком опасен — примеру звезды YouTube могут захотеть последовать и другие.



Как отмечает «РЕН ТВ», на канал Хованского подписаны более 4 миллионов человек. Его ролики в основном наполнены матом. В них он оскорблял многих известных личностей, среди которых Виктор Цой и Федор Емельяненко. У блогера также были конфликты с российскими рэперами Noize MC, Бастой и Птахой.

