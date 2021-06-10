Объявлено о техническом завершении морской части первой нитки «СП-2»

Технически завершена морская часть первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

Уложенные морские секции газопровода соединены между собой, что позволит приступить к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом уже 11 июня.

Согласно сообщению Nord Stream 2 AG, трубоукладку закончили 4 июня, а 10 июня сделали захлест — уложенные со стороны Германии и России морские секции газопровода соединили между собой.

В компании уточнили, что необходимые пусконаладочные работы на первой нитке газопровода будут осуществлены «в течение следующих нескольких месяцев».

Трубы/ газопровод © Pixabay.com

В соответствии с необходимыми разрешениями продолжаются трубоукладочные работы по морской части второй нитки газопровода, приводит сообщение ТАСС.

Как заявил ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас, для реализации «Северного потока — 2» существует одно условие — это обязательный транзит газа через Украину.

Накануне российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что никакие санкции не могут помешать строительство газопровода, тем более, что первая нитка очереди уже построена. Глава государства уверен, что в Вашингтоне отказался от дополнительных ограничительных мер именно по этой причине.