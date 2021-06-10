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Вынесен приговор французу, ударившему Макрона

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Дамьена Тарел. © соцсети

Дамьена Тарел. © соцсети

Стало известно, вот что может обойтись пощечина, нанесенная президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ударившего у всех на глазах главу государства 28-летнего Дамьена Тареля суд приговорил к 4 месяцам тюрьмы.

Всего же его приговорили к 18 месяцам лишения свободы, в том числе 14 месяцам — условно, сообщает BFMTV.

Как писал ранее "Ридус", инцидент произошел накануне в департаменте Дром. Макрон подошел к ожидавшим его гражданам, взял руку одного из мужчин, однако тот размахнулся и другой рукой ударил французского лидера по лицу. 

В результате стражи порядка задержали двоих человек, Тареля и того, кто снимал происходящее на камеру.

Позже выяснилось, что молодой человек живет с мамой в городе Сен-Валье, где он создал ассоциацию европейских исторических боевых искусств. 

В ходе обысков, прошедших в его доме, была обнаружена копия книги Адольфа Гитлера «Майн кампф» («Моя борьба»), японские комиксы, незарегистрированное огнестрельное оружие и военные симуляторы. Также он оказался любителем средневековых реконструкций. На допросе Тарель заявил, что его нападение на Макрона не было спланированным.

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