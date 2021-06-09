Экоактивисты организовали в Петербурге акцию по вывозу старых покрышек

Активисты партии «Зеленая альтернатива» Александр Изотов и Кирилл Волков провели в Санкт-Петербурге акцию по сбору и вывозу на утилизацию использованных автомобильных покрышек. Ребятам удалось избавить Северную столицу от тонны старых шин.

В партии отметили, что собранный объем покрышек — лишь капля в море. Поэтому было решено организовать в Петербурге еще несколько акций по сбору шин.

За несколько дней до события парни попросили в соцсетях людей о том, чтобы те указывали в комментариях точки в Невском районе, где лежат выброшенные автомобильные шины. Спустя некоторое время местные жители предоставили столько мусорных локаций, что все их посетить не получилось чисто физически, — пояснили в «Зеленой альтернативе».

Для российских мегаполисов крайне актуальна проблема отсутствия какой-либо системы утилизации покрышек, обратили внимание экоактивисты.

«В Петербурге очень мало бесплатных пунктов приёма старых шин, где можно сдать их больше четырех единиц. Народ берёт и просто выкидывает шины на улицу. Но покрышки разлагаются более 500 лет и в процессе расщепления выделяют вредные вещества», — утверждают в партии.

«Зелёная альтернатива» обратилась к властям Санкт-Петербурга с просьбой подумать над открытием в городе дополнительных пунктов приёма и утилизации автомобильных покрышек.