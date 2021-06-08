«Единая Россия» добилась расширения детских льгот для дальневосточных семей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (представляет партию «Единая Россия») обратилась к заместителю председателя правительства Юрию Трутневу и губернаторам регионов ДФО с предложением расширить льготы на проезд к месту отдыха, которыми пользуются дети из дальневосточных семей.

Сейчас воспользоваться бесплатным проездом дети могут лишь в том случае, если путешествуют вместе с родителями. Ирина Яровая считает, что данную норму необходимо пересмотреть. По ее убеждению, дети должны ездить на отдых бесплатно даже тогда, когда родители по тем или иным причинам не могут сопровождать их.

Подобные изменения в полной мере соотносятся с задачами, поставленными президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию по поддержке семей с детьми, по доступности авиаперелетов для дальневосточных семей, а также с инициативами о повышении доступности летнего отдыха детей и их оздоровления, — отметила парламентарий.

К инициативе госпожи Яровой уже прислушались депутаты Заксобрания Камчатского края. 16 июня они намерены принять соответствующий законопроект.