найти ×
   
  • USD -0.10
    72.83
  • EUR -0.01
    88.64
СохранитьСохранено0
×

008013

«Единая Россия» добилась расширения детских льгот для дальневосточных семей

Small f632c44589
© duma.gov.ru

© duma.gov.ru

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (представляет партию «Единая Россия») обратилась к заместителю председателя правительства Юрию Трутневу и губернаторам регионов ДФО с предложением расширить льготы на проезд к месту отдыха, которыми пользуются дети из дальневосточных семей.

Сейчас воспользоваться бесплатным проездом дети могут лишь в том случае, если путешествуют вместе с родителями. Ирина Яровая считает, что данную норму необходимо пересмотреть. По ее убеждению, дети должны ездить на отдых бесплатно даже тогда, когда родители по тем или иным причинам не могут сопровождать их.

Подобные изменения в полной мере соотносятся с задачами, поставленными президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию по поддержке семей с детьми, по доступности авиаперелетов для дальневосточных семей, а также с инициативами о повышении доступности летнего отдыха детей и их оздоровления, — отметила парламентарий.

К инициативе госпожи Яровой уже прислушались депутаты Заксобрания Камчатского края. 16 июня они намерены принять соответствующий законопроект.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Представляет ли опасность для пользователя Instagram камера его гаджета
-206097читать позжечитаю позже
Здоровье
Виноград, шоколад и зеленый чай признали средством против COVID-19
16028904читать позжечитаю позже

главное


Экология
«Деревья пошли на север»: тайга в России вытесняет тундру из-за потепления

Об этом заявили ученые после анализа снимков из космоса.

8224490читать позжечитаю позже

Космос
Российские ученые выяснили, что бактерии могут путешествовать в космосе02 марта

Микроорганизмы способны вырабатывать защиту от негативных факторов.

1011099читать позжечитаю позже