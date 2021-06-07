За прививку от COVID-19 курским пенсионерам пообещали по три тысячи рублей

Жителям Курской области старше 65 лет пообещали выплатить по три тысячи рублей в том случае, если они сделают прививку от коронавируса.

Такое решение приняла областная администрация.

Претендентов на такую выплату в Курской области насчитывается более 197 тысяч человек.

«Средства в размере трех тысяч рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года», — приводит сообщение «РИА Новости».

Уточняется, что выплата положена и тем представителям данной возрастной категории, кто уже привился.

Выплату будет осуществлять региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства, а средства станут начислять на счет, куда гражданам поступает пенсия, отметили в администрации. При необходимости сведения о банковских картах будут запрашиваться непосредственно у вакцинированных.

Вакцинация © flickr.com

В Курской области уже привиты первым компонентом вакцины от коронавируса 144 487 человек, а полностью завершили вакцинацию 121 570 человек. При этом для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить более 534 тысяч человек, поскольку население области составляет около 1,1 миллиона человек.

По данным Роспотребнадзора, с декабря 2020 года в России полностью вакцинировались против коронавируса уже более десяти миллионов человек, всего сделано 25 миллионов прививок. Как сообщает РИА ФАН, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, признал, что этого недостаточно для победы над COVID-19.

Мурашко ранее подчеркивал, что прививку от коронавируса необходимо сделать не дожидаясь нового подъема уровня заболеваемости.

Ранее сообщалось, что правительства США и Великобритании нашли оригинальный способ убедить своих соотечественников пройти вакцинацию против COVID-19 — привлекли к ее пропаганде популярные приложения для знакомств. Предполагается, что пользователи приложений для свиданий, если укажут в своем статусе, что привились, смогут получить дополнительные бонусы, в числе которых бесплатные «суперлайки» и подъем популярности аккаунтов, увеличивающий шансы найти партнера.