Названа минимальная стоимость отдыха для россиян на египетских курортах

В Египте полных ходом готовятся к приему российских туристов, хотя точную дату запуска прямых рейсов на местные курорты никто назвать не может.

Тем не менее уже стало известно о минимальной стоимости проживания в гостиницах Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Как сообщает «Турпром», на днях министр туризма и древностей Халед Эль-Анани издал соответствующее постановление. В нем указаны минимальные цены на проживание в отелях.

В частности, в документе говорится о том, что для 4-звездочной гостиницы они будут начинаться от 28 долларов за сутки (2 тысячи рублей), а для 5-звездочных — от 40 долларов (2,9 тысячи рублей).

Постановление должно вступить в силу с 1 ноября, однако отелям рекомендовано уже сейчас придерживаться этих правил, пишет издание.

Туристы на отдыхе в Египте. © KHALED ELFIQI/EPA/ТАСС

Эксперты туристической отрасли утверждают, что российские туроператоры уже активно восстанавливают связи с гостиницами курортных городов Египта, и допускают, что полеты туда возобновятся в конце июня.

Как писал ранее «Ридус», 4 июня завершилась последняя проверка аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. По ее итогам было заявлено, что российский туризм возвращается на египетские курорты.

О том, что авиасообщение с египетскими курортами может быть возобновлено в ближайшее время, ранее говорил и замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, осталось лишь проработать некоторые детали, связанные с пандемией коронавируса.

