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Состоялись телефонные переговоры Байдена с Зеленским

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Владимир Зеленский и Джо Байден. © Коллаж/Ridus.ru

Владимир Зеленский и Джо Байден. © Коллаж/Ridus.ru

Президент США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.

Как сообщает Белый дом, в ходе беседы американский лидер заверил своего украинского коллегу в том, что будет отстаивать суверенитет Украины на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве.

Байден также пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом, отмечает «РЕН ТВ».

Выступая на брифинге, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Байден начинает свое европейское турне, включающее встречу с Путиным, «с позиции силы».

В рамках турне Байден также примет участие в саммите НАТО и саммите ЕС. Для главы Белого дома это будет первая зарубежная поездка после избрания, сообщает «РИА Новости».

Джо Байден © AP/TASS

Джо Байден © AP/TASS

Как писал ранее «Ридус», Белый дом рассматривал просьбу Зеленского о встрече с Байденом, но отказался от этого из-за решения украинского лидера сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». Кроме того, в Вашингтоне выразили обеспокоенность «отказом президента Украины от усилий по борьбе с коррупцией в стране».

Напомним, встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. В Вашингтоне говорят, что главная цель саммита — защита интересов США. Американский лидер, как никто другой, может донести позицию страны до России, заявляли в Белом доме.

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