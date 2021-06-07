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Московские таксисты получат цифровые ID

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

Дептранс Москвы объявил о том, что с 1 августа в столице начнет действовать система аналитики работы такси.

В ведомстве считают, что такое нововведение сделает поездки клиентов более комфортными и безопасными.

Отмечается, что у каждого водителя такси появится уникальный цифровой ID, в котором будут собраны данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов.

Данная система исключит переработки и не позволит работать нарушителям. В результате в городе в разы сократится число ДТП и улучшится сервис, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Таксисты могут регистрироваться в этой системе уже с апреля.

Ранее сообщалось, за 2020 год в Дептрансе Москвы выдали 23 тысячи разрешений на перевозку пассажиров и выделили более 230 млн рублей для таксомоторных компаний.

Как писал «Ридус», еще в декабре 2020 года власти Москвы собирались запустить новую систему контроля таксистов, которая ограничит доступ к работе водителям, имеющим штрафы за нарушение ПДД, а также ограничит заказы для тех, кто не соблюдают режим отдыха. Эта система представляет собой цифровой профиль водителя такси. Посредником в передаче данных будут выступать компании-агрегаторы.

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