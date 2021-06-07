Опрос ВЦИОМ выявил резкую активизацию телефонных мошенников

По результатам опроса ВЦИОМ выяснилось, что более половины респондентов (57%) получали за последние полгода звонки от телефонных мошенников.

Кроме того, почти каждому пятому опрошенному (19%) приходили СМС-сообщения.

При этом треть респондентов (35%) не сталкивались с телефонными мошенниками, которые, как оказалось, чаще всего звонят москвичам и петербуржцам (70%), а также жителям городов-миллионников (69%).

Жители сел (40%) и малых городов (55%), а также молодые люди 18—24 лет (49%) реже других получают такие звонки. Между тем СМС-сообщения от мошенников чаще всего приходят молодым людям в возрасте от 24 до 35 лет (26%) и жителям малых городов (23%).

Опрос показал, что самые популярные у мошенников «легенды» — банковские услуги (38%), банковские карты (27%), кредитование (8%), предложения перечислить денег (5%), а также информация о выигрыше призов и медицинские услуги (по 3%).

Телефонное мошенничество. © Pixabay.com

Отмечается, что действия телефонных мошенников нанесли финансовый ущерб 9% россиян (из них 6% сообщили о значительном ущербе). Жертвами мошенников чаще других оказывались жители сел (15%), молодежь 18—24 лет (14%), граждане 35—44 лет (10%), а также россияне без высшего образования (13—14%). Удалось избежать ущерба 91% опрошенных.

Опасаются стать жертвами мошенников 34% респондентов, считают такое маловероятным 45% и уверены в том, что с ними этого никогда не случится, 18% опрошенных.

По мнению 52% участников опроса, с телефонным мошенничеством должно бороться государство, 16% считают, что этим должны заниматься телефонные операторы, а 8% возлагают эту ответственность на организации, сотрудниками которых представляются злоумышленники.

Как писал ранее «Ридус», мошенники стали обзванивать клиентов различных банков и предлагать защитить их карты от предположительного отключения от SWIFT.