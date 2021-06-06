Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков покинул Россию

Из России уехал бывший депутат Госдумы оппозиционер Дмитрий Гудков.

Предположительно, он пересек границу с Украиной через пограничный пункт Троебортное, сообщает Telegram-канал Readovka.

Как известно, Гудкова обвиняют в причинении ущерба столичному Департаменту городского имущества. Свою вину он не признает, а уголовное преследование в отношении себя называет политически мотивированным.



В понедельник, 7 июня, суд должен был избрать ему меру пресечения.

Между тем адвокат оппозиционера заявил, что ничего не знает об отъезде своего подзащитного, пишет паблик.

Предположительно, Гудков пересек границу с Украиной через пограничный пункт Троебортное. © t.me/readovkanews

Кроме того, стало известно, что на Украину транзитом через Ереван улетел Александр Соловьев, экс-председатель закрытой на днях общественной организации «Открытая Россия» (признана в РФ нежелательной) и незарегистрированный кандидат в МГД.

Предполагается, что Гудков и Соловьев запланировали встречу на территории соседнего государства.

Позже Гудков сообщил «РИА Новости», что собирается доехать из Киева до Варны, где находятся его родители. В свою очередь, адвокат оппозиционера Михаил Бирюков заявил «Интерфаксу», что Гудков покинул Россию на законных основаниях. «У него не было никакой меры пресечения, только обязательство о явке к следователю», — объяснил юрист.



Как сообщал «Ридус», утром 1 июня силовики устроили обыск на даче у экс-депутата Госдумы оппозиционера Дмитрия Гудкова, а также в его столичной квартире. Обыски проходили и у его отца, полковника ФСБ в отставке Геннадия Гудкова.



В ходе обысков у Дмитрия Гудкова и его отца Геннадия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 50 боевых патронов от пистолета Макарова калибра 9 миллиметров.



Ранее Гудков заявлял о намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Он планирует выдвинуться от партии «Яблоко» кандидатом по Тушинскому округу.

