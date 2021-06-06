Воды Балтийского моря окрасились в ярко-желтый цвет

Балтийское море стало желтого цвета, сообщила в Instagram жительница Калининграда.

В подтверждение она опубликовала фотографии.

На них видно, что накатывающиеся на берег волны действительно окрашены в ярко-желтый цвет.

Автор фото дала объяснение этому необычному явлению. «Желтое море вызвано цветением хвойных растений, пыльца которых оседает на поверхности воды. Явление это скоротечное», — написала она.

Балтийское море пожелтело © instagram.com

Ее правоту подтвердила в беседе с ФАН пресс-секретарь национального парка Куршская коса Ольга Большакова. По ее словам, Балтийское море очень скоро примет привычный вид. «Это сосна пылит», — пояснила она.

Более подробно рассказал об этом явлении старший научный сотрудник парка Олег Рыльков. Он отметил, что в море оседает пыльца многочисленных растений, цветущих в мае-июне. В их числе — смородина, рябина, барбарис, шиповник, а также хвойные. «Люди со склонностью к аллергии могут испытывать дискомфорт в этот период», — приводит его слова издание.

Рыльков объяснил, что во время дождя пыльца вымывается каплями из воздуха и собирается водой в лужах. Поначалу она образует желтый налет, а после того, как вода высохнет и профильтруется, оставляет на асфальте и листьях разводы желтого цвета. Большая часть пыльцы оседает на водной поверхности моря и является ценным витаминно-белковым кормом для подрастающих мальков, заключил он.

Как писал ранее «Ридус», отдыхающие на черноморском побережье снова сняли на видео красное море. На этот раз очевидцами необычного, но вполне объяснимого явления стали жители и туристы города Новороссийск. На кадрах видно, что волны Черного моря окрашены в бордовый цвет. Уточняется, что видео было снято неподалеку от пляжа Алексино в Новороссийске. В описании говорится, что в такой необычный оттенок море окрашивают водоросли, имеющие красный цвет. Для здоровья людей они не представляют совершенно никакой угрозы.