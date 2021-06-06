Украинские футболисты выступят на Евро-2020 в форме с силуэтом Крыма

Представлены новые комплекты игровых форм, в которых сборная Украины будет выступать на чемпионате Европы по футболу в этом году.

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко разметил в Facebook видеопрезентацию и фотографии.

Он также объяснил, что главным атрибутом формы станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца.

«Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главная мелодия с детства — мелодия национального гимна», — написал Павелко.

По его словам, вдохновлять футболистов на новые победы будут лозунги «Славе Украине!» и «Героям слава!», которые также размещены на форме.

Павелко подчеркнул, что силуэт Украины добавит игрокам силы, потому что они будут бороться за всю Украину, и «вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода поддержит их в каждом матче».

Пользователи Сети сравнили силуэт с разводами от пота футболиста:

«Как будто разводы от пота»

«Не вижу ничего хорошего тут»

«Непонятно, каким героям слава-то?»



На чемпионате Европы украинская сборная сыграет в одной группе с командами Северной Македонии, Австрии и Нидерландов.



Ранее в Сети обсудили состав сборной России по футболу на Евро-2020. Некоторые комментаторы оценили хороший состав вратарей, некоторые заявили, что все равно никаких побед команде на этом турнире не светит.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 городах с 11 июня по 11 июля. Ранее «Ридус» писал, что в Санкт-Петербурге будет проведено несколько дополнительных игр. Это связано с тем, что в странах — участницах соревнования ухудшилась эпидемиологическая обстановка из-за пандемии коронавируса.