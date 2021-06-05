Власти Киргизии и Таджикистана договорились отвести войска от границы

Представителям Киргизии и Таджикистана удалось достичь договоренности об отводе войск от совместной границы.

Также было принято решение перенести пограничные посты на 3 км вглубь страны, сообщает пресс-служба киргизского правительства.

По итогам состоявшейся 5 июня рабочей встречи комиссии сторон по делимитации и демаркации границы Киргизии и Таджикистана был подписан протокол, согласно которому войска и военное оборудование будут отведены на места их постоянной дислокации.

«На месте остаются только штатные пограничные наряды», — приводит сообщение «Интерфакс».

Кроме того, в протоколе, предусматривающем использование пастбищ на этом участке, говорится, что любые действия на государственной границе должны предварительно согласовываться. Стороны обязуются провести разъяснительную работу с населением приграничных сел.

Как отмечает агентство, в пятницу, 4 июня, погранслужба Киргизии сообщила об обострении ситуации на киргизско-таджикской границе. По данным ведомства, около 03:00 (00:00 мск) таджикская сторона начала устанавливать контейнер на неописанном участке в местности Унжу-Бул Чон-Алайского района Ошской области, зайдя в глубь территории Киргизии на расстояние до тысячи метров. В результате началась эвакуация местных жителей.

Военнослужащие Киргизии. © EPA/ТАСС

МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана, обвинив таджикскую сторону в нарушении ранее достигнутых договоренностей.

В свою очередь МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Киргизии, не признав обвинения в адрес таджикских пограничников.

Напомним, ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в конце апреля. В районе водозабора «Головной», который каждая из сторон считает своей территорией, по малозначительному поводу произошел конфликт между жителями приграничных сел. Вскоре в перестрелку вступили и военные двух стран, а к месту столкновений начали подтягивать тяжелую военную технику. В результате дипломатам все-таки удалось договориться о прекращении огня.

1 мая главы государственных комитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов объявили, что достигли соглашения о полном прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации. В ходе конфликта погибли 34 и были ранены 173 гражданина Киргизии. Потери были и со стороны Таджикистана: по неподтвержденной информации, количество погибших может доходить до 20, а раненых — до 160 человек.