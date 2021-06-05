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Миронов объяснил, почему закон о гуманном отношении к животным не работает

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© spravedlivo.ru

© spravedlivo.ru

Принятый в 2018 году закон об ответственном обращении с животными не работает в большинстве регионов России. С таким заявлением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов.

Многие субъекты, к сожалению, игнорируют известную формулу, которая заключается в отлове, стерилизации и вакцинации бродячих животных. В рядя регионах по-прежнему уничтожают безнадзорных животных. Также игнорируется необходимость регистрации и чипирования домашних животных, — пояснил Миронов в ходе заседания экспертного совета фракции СР по вопросам гуманного обращения с животными.

Заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Олег Шеин отметил, что регистрация, чипирование, а также «жесткие штрафы за безответственное отношение к питомцам» — шаг к уменьшению количества бродячих собак и кошек.

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