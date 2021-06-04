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Мраморное море вблизи Стамбула покрылось слизью, убивающей морскую живность

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© Twitter.com

© Twitter.com

Слой слизи из органики и микроскопических водорослей образовался в Мраморном море к югу от Стамбула.

Эта субстанция, которую местные жители называют морскими соплями, убивает морских обитателей.

Как сообщает Reuters, слизь распространяется в Мраморном море с декабря прошлого года и блокирует поступление в воду кислорода, из-за чего гибнет рыба и другая живность.

Ученые полагают, что появление слизи вызвано сбросом неочищенных отходов в море и повышением температуры воды на фоне глобального потепления. Из-за этого стали интенсивно размножаться некоторые виды фитопланктона, образующие огромные склизкие колонии.

«Морские сопли» были также обнаружены в огромном количестве в районе города Эрдек на противоположном от Стамбула берегу.

По словам декана морского факультета Университета Бандырма Оньеди Эйлюль, слизь встречается на глубине 18 метров, распространяется по дну моря и покрывает кораллы.

Впервые она была обнаружена в Мраморном море еще в 2007 году и до последнего времени не вызывала никаких проблем, отмечает «360».

Как писал ранее «Ридус», американские ученые заявили, что таяние ледников в Антарктике поставит под вопрос существование таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай.

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