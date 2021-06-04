Директор Центра неврологии предупредил о падении уровня интеллекта

Из года в год в обществе снижается средний уровень интеллекта, сообщил директор ФГБНУ «Научный центр неврологии» Михаил Пирадов.

В ходе сессии «Наука и жизнь. Грани человечности» на ПМЭФ-2021 он предупредил, что ради дальнейшего развития человеческой цивилизации необходимо задуматься о ментальном здоровье, потому что мозг — это мы.

Пирадов отметил, что родившиеся с 1930-го по 1980 год имеют уровень IQ на 20% выше, чем те, кто родился позже. Кроме того, по его словам, большинство к 85 годам, вероятнее всего, будет страдать болезнью Альцгеймера или сосудистой деменцией.

«Мы можем получить здоровое поколение, которое из себя ничего не будет представлять», — цитирует ученого «РИА Новости».

В свою очередь директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта» Игорь Коган выразил опасения относительно выживаемости человеческой популяции как вида в целом.

Падение интеллекта © pixabay.com

«Испытывают затруднения в наступлении беременности 17−18% супружеских пар, это бесплодие. А каков процент продуктов зачатия, концепта, доходит до родов? Всего 20−30%. Это значит, что 70−80% продуктов зачатия мы теряем на том или ином пути развития человека», — приводит его слова агентство.

Между тем директор Российского геронтологического научно-клинического центра Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Ольга Ткачева считает, что очень важно развивать гериатрию, чтобы быть готовым к увеличению продолжительности жизни. По ее словам, это объясняется тем, что для человека в двадцать лет и в восемьдесят эффективность лекарств и методов лечения отличается.

Ранее сообщалось, что российские ученые создают data-центр для проведения многолетних исследований, чтобы оценить уровень интеллекта населения. В Российской академии образования (РАО) готовят специальные тесты, с помощью которых школьные психологи смогут оценить внимание, пространственное мышление, память и сообразительность учеников.