В Турции нашли новое газовое месторождение

В Черном море в водах Турции найдено новое газовое месторождение, запасы которого превышают 135 млрд кубометров газа.

Как сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении «Амасра-1» скопление газа объемом более 135 млрд кубометров.

Выступая на открытии порта Филиос на черноморском побережье Турции, Эрдоган заявил, что с учетом этого месторождения общие запасы газа на шельфе Черного моря составляют около 500 млрд кубометров.

Он напомнил, что в августе 2020 года в Черном море было открыто месторождение газа «Сакарья» с примерным объемом запасов в 320 млрд кубометров, пишет «РИА Новости».

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В октябре прошлого года Эрдоган утверждал, что объем доказанных резервов газа на участке «Дунай-1″ месторождения „Сакарья“ составил 405 млрд кубометров». Ранее резервы этого месторождения оценивали в 320 млрд кубометров.

Президент отметил, что это открытие снизит зависимость страны от поставок газа из-за рубежа и сделает голубое топливо дешевле для жителей Турции.

Ранее сообщалось, в 2019 году закупки российского газа Турцией снизились на 40% — до 14,4—14,8 млрд кубометров. Из них 4,35 млрд кубометров получено по Трансбалканскому коридору и 10,3—10,6 млрд кубометров — по «Голубому потоку».

