В Сургуте полицейский силой задержал помощницу депутата за отсутствие маски

Из-за нарушения масочного режима в супермаркете «Лента» была задержана помощница депутата думы Сургута Евгения Барсова Наталья Макагон.

При задержании сотрудник полиции применил к ней силу.

Инцидент был запечатлен на видео знакомой Макогон.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что страж порядка заламывает руку женщине, находящейся в магазине без маски, и валит ее на пол. При этом он зачитывает задержанной ее права.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД ХМАО, помощница депутата сама спровоцировала полицейского на применение физической силы в ходе рейда по проверке масочного режима в супермаркете «Лента».

В свою очередь Наталья Макагон считает, что сотрудник полиции превысил полномочия при ее задержании.

«На неоднократные требования правоохранителя о прекращении противоправного поведения женщина не реагировала, целенаправленно провоцировала конфликт, — сообщили изданию в ведомстве. — Сотрудник полиции был вынужден применить силу и доставить ее для дальнейшего разбирательства в отдел полиции».

В отношении жительницы Сургута составлен административный протокол. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Между тем депутат Евгений Барсов заявил, что не оставит случившееся без последствий. «Зачем ломать человеку руку? Разве это является соразмерным наказанием за отсутствие маски в магазине?» — возмутился он, пообещав обратиться в суд для возмещения морального и материального ущерба.

Макагон сообщила, что взяла в травматологии справку о побоях и собирается писать жалобу в прокуратуру и следственный комитет, поскольку считает, что полицейский превысил полномочия.

Наталья Макагон © соцсети

Многие пользователи Сети оказались на стороне сотрудника полиции, поддержав его рвение по охране общественного порядка. Нашлись и те, кто посчитал, что мужчина должен оставаться мужчиной в любой ситуации. Помощница депутата сочувствия не нашла.