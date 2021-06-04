Мишустин оценил инновационные и производственные проекты КАМАЗа

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил поддержку инвестиционным, производственным и инновационным программам КАМАЗа. Об этом в интервью «Ридусу» рассказал заместитель генерального директора завода по работе с госорганами Михаил Матасов, подводя итоги визита премьера на предприятие.

«Речь идет о вопросах, связанных с цифровым проектированием и производством, а также с проектом по производству электробусов. Михаил Мишустин отметил, что мы должны усилить свое присутствие в проектах, которые касаются цифровой промышленности, электротранспорта, высокоавтоматизированных логистических коридоров и разработки экологичных двигателей стандарта Евро-6. Между прочим, двигатели Евро-6 проходят сейчас сертификацию, в следующем году мы начнем их массовое производство», — заявил заместитель генерального директора КАМАЗа.

«Власти готовы всячески помогать предприятию. Некоторые проекты будут реализовываться в том числе с помощью софинансирования со стороны государства», — добавил Михаил Матасов.

Во время посещения КАМАЗа Мишустин отметил, что правительство реализует сейчас три специальных программы, направленных на развитие автомобильной промышленности РФ. Это «льготное кредитование, льготный лизинг и субсидирование газомоторной техники», подчеркнул премьер.

«Примерно каждая одиннадцатая новая машина в России продается благодаря этим мерам. Из 581 тысячи штук по трем программам стимулирования было продано 54 тысячи машин за январь-апрель текущего года. Это очень неплохой результат», — сказал Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, «результат помощи государства очень хорошо виден по работе КАМАЗа: за первые четыре месяца 2021 года производство грузовиков предприятия выросло почти на 40 процентов».

«Кроме того, на имущественный взнос КАМАЗу через компанию „Ростех“ было выделено 4 миллиарда рублей. Еще мы помогли со снижением затрат на транспортировку в производстве машин, работающих на газе», — приводит слова Мишустина издание «Вести КАМАЗа».