Москвич обнаружил в мусорном баке упаковки с ампулами «Спутника V»

Житель столичного района Измайлово обнаружил в мусорном баке сотни запечатанных коробок с ампулами вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Он рассказал Telegram-каналу Readovka, что бак был доверху заполнен этими упаковками.

Москвич обратил внимание на то, что срок годности препарата истекает только в июле 2021 года, пишет паблик.

В одном из комментариев предположили, что вакцину неправильно хранили и поэтому выбросили. Вопрос только в том, почему не утилизировали.

Другой комментатор заподозрил руководство медучреждения в махинациях с отчетностью, из-за чего от лишней партии вакцины просто решили избавиться.

Выброшенная вакцина. © t.me/readovkanews

Еще один пошутил, что вакцина настолько эффективна, что ее излишки даже выкидывают.

Как писал ранее «Ридус», в Новомичуринской межрайонной больнице Рязанской области выпустили приказ, обязывающий всех сотрудников учреждения привиться от коронавируса, а тех, кто не желает вакцинироваться, обещают уволить. Документ подписан главврачом Натальей Черницыной.

В свою очередь, представитель «Ассоциации клинических исследований» Светлана Завидова заявила, что в стране множество организаций, оказывающих давление на сотрудников, которые не хотят вакцинироваться.