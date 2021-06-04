Москвич обнаружил в мусорном баке упаковки с ампулами «Спутника V»
- 04 июня 2021, 16:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Житель столичного района Измайлово обнаружил в мусорном баке сотни запечатанных коробок с ампулами вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).
Он рассказал Telegram-каналу Readovka, что бак был доверху заполнен этими упаковками.
Москвич обратил внимание на то, что срок годности препарата истекает только в июле 2021 года, пишет паблик.
В одном из комментариев предположили, что вакцину неправильно хранили и поэтому выбросили. Вопрос только в том, почему не утилизировали.
Другой комментатор заподозрил руководство медучреждения в махинациях с отчетностью, из-за чего от лишней партии вакцины просто решили избавиться.
Еще один пошутил, что вакцина настолько эффективна, что ее излишки даже выкидывают.
Как писал ранее «Ридус», в Новомичуринской межрайонной больнице Рязанской области выпустили приказ, обязывающий всех сотрудников учреждения привиться от коронавируса, а тех, кто не желает вакцинироваться, обещают уволить. Документ подписан главврачом Натальей Черницыной.
В свою очередь, представитель «Ассоциации клинических исследований» Светлана Завидова заявила, что в стране множество организаций, оказывающих давление на сотрудников, которые не хотят вакцинироваться.
Войти через социальные сети: