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Володин осудил решение Киева переименовать переулок Терешковой

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Вячеслав Володин. © duma.gov.ru

Вячеслав Володин. © duma.gov.ru

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал украинские власти за решение переименовать в Киеве переулок Терешковой и еще несколько улиц, получивших названия в годы СССР.

«По сути, они замахнулись на достижения советского времени. Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт, её имя носят улицы не только на Украине, но и во многих странах мира. Ей не надо доказывать свои заслуги. Они признаны странами и народами. Украинский народ, у которого отобрали историю, церковь, право на язык, никогда не простит этого тем, кто так с ним поступает», — предупредил Володин президента Украины Владимира Зеленого и прочих представителей элиты соседнего государства.

Ранее Вячеслав Володин призвал Украину, Прибалтику, Чехию и Грузию перестать обвинять Россию в собственных проблемах.

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