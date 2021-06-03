В США чиновнице вынесли приговор за разглашение данных о посольстве РФ

За разглашение информации о посольстве РФ и других конфиденциальных данных к шести годам лишения свободы была приговорена бывшая сотрудница Минфина США.

Как сообщили в Минюсте страны, Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс, занимавшая должность старшего советника в управлении по реализации законодательства в области финансовых преступлений при Минфине, была признана виновной в незаконном раскрытии докладов о подозрительной активности и другой конфиденциальной информации.

«Незаконно раскрытые доклады касались, кроме прочего, Пола Манафорта, Ричарда Гейтса, российского посольства, Марии Бутиной и фирмы Prevezon Alexander», — говорится в сообщении.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа и был осужден за финансовые нарушения. Гейтс — бывший сотрудник Манафорта, который давал против него показания, а Мария Бутина — гражданка России, которая была осуждена в США за сговор с целью работы на российское правительство и вернулась в РФ после освобождения. Prevezon Alexander — связанная с Россией кипрская фирма в сфере недвижимости, в отношении которой проводилось финансовое расследование в США.

посольство РФ в Вашингтоне © AP/TASS

По словам федерального прокурора США в Нью-Йорке Одри Стросс, Саурс-Эдвардс наказана за злоупотребление полномочиями.

Как писал ранее «Ридус», президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запрет на разглашение данных о деятельности и частной жизни сотрудников силовых структур. Согласно документу, запрещено выдавать сведения о судьях, прокурорах, сотрудниках СК, ФСБ и отдельных категориях военных даже без непосредственной угрозы их безопасности.