Власти Дании решили высылать беженцев за пределы Европы

В Дании одобрили закон, позволяющий высылать за пределы Европы беженцев, надеющихся на убежище в этой стране.

«Если вы подадите прошение о предоставлении убежища в Дании, вы будете знать, что вас отошлют в страну за пределами Европы», — приводит Reuters слова представителя правящей в стране социал-демократической партии по вопросам миграции Расмуса Стоклунда.

По его словам, благодаря этому может появиться надежда, что люди перестанут искать убежище в Дании.

Он уточнил, что беженцы смогут ожидать решения по своему запросу в специальных лагерях в других государствах, в том числе в Африке. Однако пока неизвестно, в каких конкретно странах их будут размещать.

Против данного решения выступили местные некоммерческие организации и ООН, где указали на то, что примеру Дании могут последовать другие страны, в результате чего возникнет дополнительная угроза безопасности беженцев.

По данным издания, за последний год убежища в Дании попросили около 1,5 тысячи человек. Рекорд по этому показателю был установлен в 2015 году, когда во время миграционного кризиса число беженцев, искавших убежище в Дании, достигло 21 тысячи. В тот год в Европу хлынули более чем миллион беженцев.

Беженцы © AP/TASS

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Германии насчитывалось почти 1,9 миллиона человек со статусом беженца. При этом считается, что их прирост практически прекратился, пройдя свой пик в 2015 году.



Как писал ранее «Ридус», Международный центр мониторинга беженцев и перемещенных лиц в Женеве опубликовал очередной доклад о положении вынужденных переселенцев. В отличие от беженцев эта категория перемещенных лиц не покидает свою страну, но точно так же оказывается сорванной с привычных мест.

По данным центра, по состоянию на конец 2020 года в мире насчитывалось 55 миллионов вынужденных переселенцев — это рекордный показатель. Их число вдвое превышало число беженцев в различных частях света.