«Ответственность перед людьми»: почему блогосфера нуждается в регулировании

Сегодня блогеры имеют не меньшее влияние на массы, чем традиционные СМИ. Однако работают они в неравных условиях. Если профессиональные журналисты, создавая и распространяя контент, вынуждены соблюдать определенные правила, то блогеры — это цифровые акыны, которые свободно поют о том, что им видится, не утруждая себя проверкой фактов и прочими «фокусами». К такому выводу пришли участники сессии «Заменит ли блогосфера профессиональную журналистику?», которая состоялась в рамках Петербургского экономического форума.

«Журналисты действуют в рамках Закона о СМИ. Они обязаны делать фактчекинг, предоставлять объективную информацию, подтвержденную несколькими источниками. Блогеры гораздо более свободны в рамках той точки зрения, которую они могут донести до своей аудитории. В настоящий момент закона о блогерах нет, и это дает им определенный карт-бланш и конкурентное преимущество, потому что мы все живем в ситуативной медийной повестке. Чем быстрее и острее вы показываете ту или иную информацию, тем более живо вы получаете фидбек от вашей аудитории», — подчеркнула генеральный директор RTVi Ольга Пивень.

Журналисты считают, что блогосфера нуждается в законодательном регулировании. Ведь зачастую блоги становятся источником распространения фейков, потенциально опасных для общества. При этом речь не идет о том, чтобы лишить блогеров свободы самовыражения. Сотрудники СМИ хотят лишь повысить их ответственность перед аудиторией.

«Страх при слове „регулирование“, „регулятор“ и „регуляция“ вызывает нездоровый резонанс в голове людей. „Регулирование“ — это не диктовка того, что говорить, как говорить и когда говорить. <...> Но нельзя позволить делать в Сети все, что хочется, особенно если мы говорим о свободе. Свобода заключается в том, чтобы ты мог самовыражаться, не нарушая границ и интересов другого человека», — сказала директор по коммуникациям АО «Газпром-медиа Холдинг» Софья Квашилава.

Блогеры могут самостоятельно придумывать фейки и распространять их в Сети, чтобы привлечь внимание аудитории, добавил в интервью ridus.ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Соцсети на это никак не реагируют. Никакого регулирования с их стороны нет. Модераторы могут заблокировать или удалить контент только в том случае, если он кардинально противоречит их личным идеологическим представлениям, — отметил эксперт.

«Блогеры беспечно относятся к контенту, хотя блогосфера сейчас является одним из главных источников информации. Стремительное развитие блогосферы — процесс объективный. Но и законодательные органы власти не должны стоять в стороне. Фейковые новости не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Они могут представлять большую опасность для общества. Поэтому, я считаю, законодательное регулирование в блогосфере жизненно необходимо. Нужно развивать наше антифейковое законодательство, привлекая к этой работе не только журналистов и экспертное сообщество, но и самих блогеров. Блогосфера не должна становиться некой черной дырой, где правила вообще не работают. Ничего плохого в блогерах нет, но они обязаны нести ответственность перед аудиторией и перед законом», — подытожил Никита Данюк.