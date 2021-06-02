Два россиянина предстанут перед судом за фото нацистов

Жителю Оренбургской области Андрею Акимову и жителю Томской области Сергею Сахарову предъявлено обвинение в реабилитации нацизма. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее обвиняемые пытались разместить фотографии Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса на сайте онлайн-акции «Бессмертный полк». По этому делу проходят также два жителя Украины.

По словам Петренко, Сергей Сахаров частично признал вину, а вот Акимов преступником себя не считает. При этом в ходе допросов они полностью подтвердили факт размещения фотографий лидеров Третьего рейха в одном строю с бойцами Красной армии, передает «РИА Новости».