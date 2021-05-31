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Зеленский посчитал угрозой создание союзного государства РФ и Белоруссии

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Президент Украины Владимир Зеленский © AP/TASS

Президент Украины Владимир Зеленский © AP/TASS

Создание союзного государства России и Белоруссии может представлять угрозу для Украины, считает президент страны Владимир Зеленский.

Он отметил, что Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом и могут включить в интеграционные процессы оборону.

«Тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», — признался Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кроме того, президент Украины вновь заявил о необходимости создания нового формата переговоров по урегулированию конфликта на востоке страны. «"Нормандский формат» и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции», — сказал Зеленский, пояснив, что «нормандский формат» ведет переговоры только по восточной Украине.

Владимир Зеленский. © president. gov.ua

Владимир Зеленский. © president. gov.ua

Он уточнил, что в рамках этого формата не поднимаются вопросы, связанные с Крымом, «Северным потоком — 2» и членством Украины в НАТО.

По словам Зеленского, хотя в «нормандском формате» были сделаны «важные шаги вперед», стратегия «осторожной дипломатии» привела к тому, что все участники «боятся называть Россию стороной конфликта».

Украинский лидер также высказал опасение, что в Донбассе ситуация обострится и достигнет «блицкрига».

Как писал ранее «Ридус», на сайте Верховной рады Украины появился предложенный Зеленским законопроект, который предполагает формирование в стране национального сопротивления для повышения обороноспособности государства.

По мнению депутата Рады Вадима Рабиновича, президент Украины планирует в скором времени заняться подготовкой граждан к участию в партизанских войнах.

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