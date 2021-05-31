В турагентстве рассказали, где выгоднее всего отдыхать этим летом

Краснодарский край и Абхазия могут стать альтернативой отдыху в Крыму в этом году, рассказал гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По его словам, выгоднее всего получится отдыхать в Абхазии.

Поездка в этот регион обойдется значительно дешевле путевок в Сочи и Крым.

«Процентов на 30−40: если семья из трех человек в Крыму оставит 70 тысяч рублей за десять дней без учета дороги, то в Абхазии — 50 тысяч рублей», — уточнил Мкртчян в беседе с газетой «Известия».

При этом он отметил, что зона отдыха в Крыму расширится этим летом. В то время как раньше туристы в основном предпочитали южный и восточный берег, в нынешнем году они также поедут на западный — в Донузлав, Межводное, Черноморское.

Мкртчян обратил внимание, что там непочатый край для развертывания кемпингов и глэмпингов, хотя отелей не так много. «Этим летом турпоток будет прирастать в том числе за счет западного берега», — заключил он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что по сравнению с прошлым годом туристический поток в Крым увеличится на 2 миллиона человек. По его мнению, популярность полуострова резко увеличилась благодаря открытию Крымского моста и железнодорожного сообщения.

Накануне стало известно, что с 31 мая Россия внесена Минздравом Израиля в «красный список» стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещен из-за ситуации с коронавирусом. Посещать Израиль с туристическими целями могут немногочисленные (до 30 человек) группы из стран, входящих в «зеленый список».