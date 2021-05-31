Получить шенгенскую визу станет сложнее

В целях улучшения контроля за миграцией и укрепления безопасности европейских стран Совет ЕС ужесточил правила получения иностранцами краткосрочных шенгенских виз.

Соответствующие изменения внесены в Визовую информационную систему (VIS).

«В ответ на меняющиеся проблемы миграции и безопасности ЕС совершенствует свою Визовую информационную систему (VIS) и принимает поправки в нее», — говорится в сообщении на сайте Совета Евросоюза.

Эти поправки направлены на дальнейшее усиление безопасности процедуры выдачи краткосрочной визы, а также на включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных VIS. Новые правила также призваны обеспечить взаимодействие между VIS и другими соответствующими системами и базами данных ЕС.

Согласно нововведениям, фотографироваться на визу нужно будет уже при подаче заявления. Это касается и детей до 6 лет. Фото, сделанное заранее, можно приложить к пакету документов, однако его необходимость будет определять страна въезда.

Отпечатки пальцев для визы будут брать у детей с 6 лет. Для лиц не старше 75 лет данная процедура обязательна.

Хранить биометрические данные в базе планируется в течение пяти лет, как и сейчас. Однако отпечатки пальцев детей до 12 лет будут удалять по окончании срока действия визы. Правоохранительные органы получат доступ к базам данных граждан, которым уже исполнилось 14 лет. Ранее это правило распространялось на лиц от 18 и старше.

Кроме того, перед выдачей визы будет проводиться расширенная проверка биографических данных заявителя в соответствующих базах данных.

Предполагается, что в будущем VIS будет сопряжена с базами Европола, Интерпола и другими базами данных Евросоюза.

Документ о поправках в VIS должен одобрить Европарламент. Крайний срок принятия документа — 2023 год.

В декабре прошлого года Совет ЕС и Европарламент согласовали обновление Визовой информационной системы (VIS). Нововведения сделают более точными результаты проверки информации о претендентах на получение шенгенских виз и видов на жительство в странах Евросоюза. Также будет обеспечена полная совместимость с другими базами данных.



Как писал «Ридус», президент Франции Эммануэль Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону для усиления безопасности на границах Евросоюза.

