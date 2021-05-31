Получить шенгенскую визу станет сложнее
- 31 мая 2021, 18:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В целях улучшения контроля за миграцией и укрепления безопасности европейских стран Совет ЕС ужесточил правила получения иностранцами краткосрочных шенгенских виз.
Соответствующие изменения внесены в Визовую информационную систему (VIS).
«В ответ на меняющиеся проблемы миграции и безопасности ЕС совершенствует свою Визовую информационную систему (VIS) и принимает поправки в нее», — говорится в сообщении на сайте Совета Евросоюза.
Эти поправки направлены на дальнейшее усиление безопасности процедуры выдачи краткосрочной визы, а также на включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных VIS. Новые правила также призваны обеспечить взаимодействие между VIS и другими соответствующими системами и базами данных ЕС.
Согласно нововведениям, фотографироваться на визу нужно будет уже при подаче заявления. Это касается и детей до 6 лет. Фото, сделанное заранее, можно приложить к пакету документов, однако его необходимость будет определять страна въезда.
Отпечатки пальцев для визы будут брать у детей с 6 лет. Для лиц не старше 75 лет данная процедура обязательна.
Хранить биометрические данные в базе планируется в течение пяти лет, как и сейчас. Однако отпечатки пальцев детей до 12 лет будут удалять по окончании срока действия визы. Правоохранительные органы получат доступ к базам данных граждан, которым уже исполнилось 14 лет. Ранее это правило распространялось на лиц от 18 и старше.
Кроме того, перед выдачей визы будет проводиться расширенная проверка биографических данных заявителя в соответствующих базах данных.
Предполагается, что в будущем VIS будет сопряжена с базами Европола, Интерпола и другими базами данных Евросоюза.
Документ о поправках в VIS должен одобрить Европарламент. Крайний срок принятия документа — 2023 год.
В декабре прошлого года Совет ЕС и Европарламент согласовали обновление Визовой информационной системы (VIS). Нововведения сделают более точными результаты проверки информации о претендентах на получение шенгенских виз и видов на жительство в странах Евросоюза. Также будет обеспечена полная совместимость с другими базами данных.
Как писал «Ридус», президент Франции Эммануэль Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону для усиления безопасности на границах Евросоюза.
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