Житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна по прохожим

Из окна одного из жилых домов в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по машинам и прохожим.

Предположительно, стрельба ведется с балкона 4-го этажа.

«Девочка тяжело ранена в живот, сотрудник Росгвардии в ногу», — сообщил URA.RU источник в оперативных службах города.

По его данным, спецотряд быстрого реагирования (СОБР) готовится штурмовать квартиру, из которой стреляет екатеринбуржец.

Как сообщает Mash, стрельбу открыл из карабина «Сайга» бывший сотрудник МВД 49-летний Сергей Болков. Он вышел на пенсию в 2010 году. По словам соседей, он не отличался агрессивностью, однако в последнее время злоупотреблял алкоголем.

Всех жильцов дома вывели на улицу. Свет и газ отключили. Предположительно, вместе с экс-полицейским в квартире может находиться его жена. Однако по информации LifeShot, соседи утверждают, что накануне Болков поругался с женой, и она от него уехала, а вчера вечером его видели сильно пьяным на скамейке около дома.

По свидетельству очевидцев, перед последними выстрелами стрелок прокричал из окна: «Требую отменить гомосексуализм».



Как рассказал знакомый с ситуацией собеседник «РЕН ТВ», открывший стрельбу мужчина написал своим друзьям, что хочет «всех пострелять, потому что ему надоела жизнь».

Его соседка сообщила телеканалу, что во время стрельбы мужчина выкрикивал: «А где вы были в 90-е?», в то время как прохожие пытались прятаться за машинами. «Он же у нас Чечню прошел. Наверное, поэтому у него крыша съехала», — заявила она.

Позже появилась информация, что в результате штурма квартиры Сергей Болков был задержан. Его взяли живым. Перед штурмом в квартире прогремел взрыв, начался пожар, сообщает «Подъём».



Как уточняет Mash, в квартиру бросили светошумовую гранату.



По данным паблика, перед стрельбой экс-полицейский пригласил к себе домой двух мужчин, с которыми поначалу выпивал и общался. Затем Болков внезапно взял в руки оружие, после чего один из гостей выбежал босиком на улицу.

