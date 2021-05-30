Житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна по прохожим
- 30 мая 2021, 19:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Из окна одного из жилых домов в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по машинам и прохожим.
Предположительно, стрельба ведется с балкона 4-го этажа.
«Девочка тяжело ранена в живот, сотрудник Росгвардии в ногу», — сообщил URA.RU источник в оперативных службах города.
По его данным, спецотряд быстрого реагирования (СОБР) готовится штурмовать квартиру, из которой стреляет екатеринбуржец.
Как сообщает Mash, стрельбу открыл из карабина «Сайга» бывший сотрудник МВД 49-летний Сергей Болков. Он вышел на пенсию в 2010 году. По словам соседей, он не отличался агрессивностью, однако в последнее время злоупотреблял алкоголем.
Всех жильцов дома вывели на улицу. Свет и газ отключили. Предположительно, вместе с экс-полицейским в квартире может находиться его жена. Однако по информации LifeShot, соседи утверждают, что накануне Болков поругался с женой, и она от него уехала, а вчера вечером его видели сильно пьяным на скамейке около дома.
По свидетельству очевидцев, перед последними выстрелами стрелок прокричал из окна: «Требую отменить гомосексуализм».
Как рассказал знакомый с ситуацией собеседник «РЕН ТВ», открывший стрельбу мужчина написал своим друзьям, что хочет «всех пострелять, потому что ему надоела жизнь».
Его соседка сообщила телеканалу, что во время стрельбы мужчина выкрикивал: «А где вы были в 90-е?», в то время как прохожие пытались прятаться за машинами. «Он же у нас Чечню прошел. Наверное, поэтому у него крыша съехала», — заявила она.
Позже появилась информация, что в результате штурма квартиры Сергей Болков был задержан. Его взяли живым. Перед штурмом в квартире прогремел взрыв, начался пожар, сообщает «Подъём».
Как уточняет Mash, в квартиру бросили светошумовую гранату.
По данным паблика, перед стрельбой экс-полицейский пригласил к себе домой двух мужчин, с которыми поначалу выпивал и общался. Затем Болков внезапно взял в руки оружие, после чего один из гостей выбежал босиком на улицу.
Войти через социальные сети: