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Теннисистку оштрафовали на $15 тысяч за отказ от интервью

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Наоми Осака © EPA/TASS

Наоми Осака © EPA/TASS

Отказ от обязательного послематчевого интервью на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» обойдется японской теннисистке Наоми Осаке в 15 тысяч долларов.

Именно на такую сумму была оштрафована вторая ракетка мира.

Ранее японка заявила, что не будет участвовать в обязательных интервью после матчей «Ролан Гаррос» и отказалась идти на контакт с организаторами турнира в Париже, которые попросили ее пересмотреть свою позицию, а также попытались выяснить причины проблемы и найти пути решения.

Как сообщается на сайте турнира, 30 мая Осака в первом круге победила румынку Патрицию Марию Тиг со счетом 6:4, 7:6 (7:4), а после игры отказалась выполнять обязательства перед СМИ и не явилась на интервью. В результате судья оштрафовал 23-летнюю спортсменку на 15 тысяч долларов.

Организаторы «Ролан Гаррос» также пригрозили Осаке исключить ее из турнира и начать расследование, которое может привести к более крупным штрафам и будущим дисквалификациям на турнирах Большого шлема, которые японка уже выигрывала четыре раза.

Наоми Осака © EPA/TASS

Наоми Осака © EPA/TASS

В заявлении отмечается, что психическое здоровье теннисистов имеет первостепенное значение для турниров Большого шлема.

Ранее стало известно, что рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира возглавил ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, который заработал за последний год 180 миллионов долларов. При этом непосредственно бои принесли ему 22 миллиона долларов.

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