Более 7,5 миллиона россиян зарегистрировались на праймериз «Единой России»

Более 7,5 миллиона человек прошли регистрацию для участия в электронном предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Процедура началась 19 апреля и закончилась 28 мая. Сообщается, что избиратели регистрировались через портал госуслуг.

Предварительное голосование «Единой России» отличается беспрецедентной конкурентностью, что, безусловно, будет способствовать отбору сильнейших кандидатов, заявила ранее в интервью ridus.ru политконсультант Алена Август.

Конкуренция составляет едва ли не 13−15 человек на место. Кроме того, около ста депутатов Госдумы отказались от участия в голосовании, и теперь на их кресла претендуют другие весьма перспективные кандидаты. Среди них очень много людей из волонтерского движения, много кандидатов, которые не являются членами партии „Единая Россия“. В некоторых регионах разворачивается нешуточная борьба между опытными политиками и теми, кто только начинает свой путь на властный Олимп, — пояснила эксперт.

По мнению члена Общественной палаты РФ, директора Центра регионального развития Курской области Константина Комкова, дистанционное электронное голосование — наиболее востребованный сегодня формат. В связи с пандемией коронавируса люди хотят, чтобы процедура волеизъявления была максимально безопасной и удобной, считает политолог.

Пока праймериз проходят только в режиме онлайн. Очно можно будет проголосовать в последний день праймериз — 30 мая. Этой возможностью смогут воспользоваться жители почти половины регионов России.