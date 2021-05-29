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Более 7,5 миллиона россиян зарегистрировались на праймериз «Единой России»

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© er.ru

© er.ru

Более 7,5 миллиона человек прошли регистрацию для участия в электронном предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Процедура началась 19 апреля и закончилась 28 мая. Сообщается, что избиратели регистрировались через портал госуслуг.

Предварительное голосование «Единой России» отличается беспрецедентной конкурентностью, что, безусловно, будет способствовать отбору сильнейших кандидатов, заявила ранее в интервью ridus.ru политконсультант Алена Август.

Конкуренция составляет едва ли не 13−15 человек на место. Кроме того, около ста депутатов Госдумы отказались от участия в голосовании, и теперь на их кресла претендуют другие весьма перспективные кандидаты. Среди них очень много людей из волонтерского движения, много кандидатов, которые не являются членами партии „Единая Россия“. В некоторых регионах разворачивается нешуточная борьба между опытными политиками и теми, кто только начинает свой путь на властный Олимп, пояснила эксперт.

По мнению члена Общественной палаты РФ, директора Центра регионального развития Курской области Константина Комкова, дистанционное электронное голосование — наиболее востребованный сегодня формат. В связи с пандемией коронавируса люди хотят, чтобы процедура волеизъявления была максимально безопасной и удобной, считает политолог.

Пока праймериз проходят только в режиме онлайн. Очно можно будет проголосовать в последний день праймериз — 30 мая. Этой возможностью смогут воспользоваться жители почти половины регионов России.

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В Москве впервые за 100 лет открыли новый вокзал

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© Twitter

© Twitter

В субботу в Москве открыли первый за последние 100 лет новый железнодорожный вокзал — Восточный.

В церемонии открытия приняли участие мэр города Сергей Собянин и глава «РЖД» Олег Белозеров.

«Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел», — отметил мэр.

Благодаря открытию Восточного будет разгружен один из самых перегруженных на Каланчевско-Курском направлении участок поездов дальнего следования. Нагрузка на Курский вокзал снизится на 35%, а станции метро «Курская» и «Чкаловская» разгрузятся на 25 тысяч пассажиров в сутки.

«Сегодня значимый день для железных дорог в России, потому что, действительно, за последние сто лет запускаем новый вокзал. Новый вокзал — это новое качество, новый подход, это новый набор услуг, здесь все абсолютно совершенно новое», — сказал на церемонии открытия глава РЖД.

С открытием нового вокзала пассажиропоток транспортно-пассажирского узла «Черкизово» вырастет до 75 тысяч пассажиров в сутки, треть из них — это пассажиры поездов дальнего следования. Планируется, что к 2025 году ТПУ «Черкизово» войдет в десятку крупнейших транспортных узлов Москвы.

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