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Валуев опозорился, опубликовав фото украинского военного

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев поздравил на своей странице в Instagram российских пограничников с профессиональным праздником, проиллюстрировав пост фотографией украинского военного.

«Есть такая профессия — Родину защищать!» — приводит ОСН написанную Валуевым крылатую фразу из культового советского фильма «Офицеры».

Интернет-пользователи предупредили депутата в комментариях, что на снимке украинский военнослужащий. После этого Валуев сменил фото. Теперь на его странице красуется изображение знамени пограничных войск России. Впрочем, избежать конфуза не получилось. Ведь, как отметили пользователи, «интернет помнит все».

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