«Единая Россия» поставила рекорд в сфере электронного голосования

Почти пять миллионов человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России». Таким образом, партия поставила рекорд в сфере дистанционного голосования еще до завершения процедуры.

«Дистанционное голосование популярно благодаря тому, что россияне любят использовать и пробовать новые технологии. „Единая Россия“, можно сказать, задает тренды в сфере электронного голосования. Чем проще сегодня проявить волеизъявление, тем выше будет осознанность выбора. При помощи электронной процедуры можно не спеша узнать о кандидатах, ознакомиться с их программой на платформе, найти дополнительную информацию о них. А когда мы приходим просто на избирательный участок, нам дают бюллетень. И мы, как правило, остаемся с ним один на один», — отметил директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.



Количество впечатляет. Я не помню, чтобы какая-то партия так активно использовала электронные технологии взаимодействия с избирателями, — добавил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Илья Массух.

Процедура электронного голосования может оказать огромное влияние на ход думской избирательной кампании, а также решить целый ряд межэлитных конфликтов в регионах, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

«Можно прогнозировать в целом более значительный, чем в 2016 году, масштаб принявших участие в голосовании, и его большее влияние на ход избирательной кампании. Целый ряд конфликтов элит в регионах будут разрешены с помощью этой процедуры», — заключил эксперт.

Предварительное голосование «Единой России» впервые проходит электронно по всей стране. Главное условие участия избирателей в процедуре — верификация через «Госуслуги». Это, по мнению организаторов, повышает легитимность процедуры.

