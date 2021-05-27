Школьные туалеты в России отремонтирует иностранная компания

Конкурс на ремонт туалетов в российских школах объявил британский бренд бытовой химии Domestos, который принадлежит нидерландской компании Unilever.

Желающим принять участие в конкурсе нужно заполнить онлайн-заявку с указанием адреса школы, где находится требующий ремонта туалет. Также необходимо описать его состояние и приложить фотографии.

Три школы, ремонт в которых оплатит иностранная компания, будут выбраны специальной комиссией. Кроме того, финалисты получат набор чистящих средств бренда.

Заявки на участие в конкурсе уже подали школы Волгограда, Барнаула, Новомосковска, Гусь-Хрустального, Чебоксар, Междуреченска и других городов. Большинство туалетов в этих учебных заведениях находятся в плачевном состоянии: в них протекают трубы и обваливается плитка.

Как сообщается на сайте проекта, в некоторых заявках говорится о том, что школьники не посещают уборные и предпочитают отпрашиваться домой, чтобы сходить в туалет.

Ранее «Ридус» писал о том, что в школе поселка Вознесенка Абанского района Красноярского края установили биотуалеты, но запретили детям ими пользоваться.

