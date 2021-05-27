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«Беспрецедентная конкурентность»: партия власти ищет сильнейших

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© er.ru

© er.ru

Предварительное голосование «Единой России» отличается беспрецедентной конкурентностью, что, безусловно, будет способствовать отбору сильнейших кандидатов на выборы в Госдуму. Такое мнение высказала в интервью ridus.ru политконсультант Алена Август.

В этом году праймериз напряженные как никогда. Конкуренция составляет едва ли не 13-15 человек на место. Кроме того, около ста депутатов Госдумы отказались от участия в голосовании, и теперь на их кресла претендуют другие весьма перспективные кандидаты. Среди них очень много людей из волонтерского движения, много кандидатов, которые не являются членами партии «Единая Россия». В некоторых регионах разворачивается нешуточная борьба между опытными политиками и теми, кто только начинает свой путь на властный Олимп, — заявила эксперт.

В девяти одномандатных округах в рамках праймериз «Единой России» бороться друг с другом придется действующим парламентариям. Например, во Всеволожском округе (Ленинградская область) депутат Госдумы, четырехкратный чемпион мира и обладатель Кубка мира по биатлону Владимир Драчев будет конкурировать с олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту, первым заместителем комитета нижней палаты по международным делам Светланой Журовой. А в Невинномысском округе (Ставропольский край) разворачивается электоральная битва между депутатом Госдумы Александром Ищенко и вице-спикером нижней палаты Ольгой Тимофеевой. Как рассказали в партии изданию «Коммерсантъ», исход подобного противостояния довольно туманен.

За три дня в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 3,7 миллиона человек по всей стране. Это больше половины зарегистрированных на данный момент избирателей, проинформировал заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Пока процедура проходит только в режиме онлайн. Очно можно будет проголосовать в последний день праймериз — 30 мая. Этой возможностью смогут воспользоваться жители почти половины регионов России.

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Трогательные объятия маленького мальчика и ретривера покорили интернет

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Передоз милоты.

Передоз милоты.

Хозяйка очаровательного ретривера по кличке Луи опубликовала у себя в TikTok-аккаунте милый ролик под названием «Он всегда обнимает в ответ». На кадрах можно увидеть ее сына Чарли, который нежно прижимается к питомцу, а стоит ему отпустить пса, как тот тут же начинает обнимать маленького хозяина.

Видео за три дня набрало более 12,8 млн просмотров.

Интернет-пользователей с первых секунд покорили настоящие друзья:

Мне кажется, они даже похожи.
Ооооу, обожаю ретриверов за их отношение к детям.
Вот почему я люблю собак больше котов.
Дети и собаки — это идеальное сочетание.

Ранее ridus.ru писал про пса, который доказал, что экзорцист необходим не только кошкам, но и собакам.

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