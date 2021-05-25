Названы регионы, жители которых будут допущены до онлайн-голосования

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи регионах России. Об этом было объявлено на заседании Центризбиркома РФ во вторник.

В частности, система ДЭГ будет использоваться в Москве, Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, количество регионов, жители которых смогут проголосовать дистанционно, было решено ограничить, поскольку необходимо сначала «испытать систему ДЭГ, а для этого надо ограничить аудиторию сервиса до 1-1,5 миллионов избирателей».

«И это будет большое количество транзакций», — сказал Булаев.



Он отметил, что регионы отбирались по семи критериям:

количество избирателей, имеющих подтвержденные учетные записи на ЕПГУ, сопоставленные с Регистром избирателей, участников референдума;

доля активных пользователей сети Интернет в возрасте от 18 лет;

качество сети Интернет;

оценка санитарно-эпидемиологической ситуации;

возможность обеспечить информационно-разъяснительную кампанию по вопросам ДЭГ;

обучение избирательных комиссий;

готовность общественной палаты региона обеспечить наблюдение за ходом ДЭГ.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассчитывает, что через несколько лет в дистанционном электронном голосовании сможет принять участие каждый регион страны.

«В этом и есть наши намерения», — заключила она.