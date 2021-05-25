В России завершился флешмоб за возвращение дореволюционной топонимики
- 25 мая 2021, 11:25
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
В России завершился флешмоб «Будущее принадлежит нам», посвященный возвращению на карту страны исторических названий. В акции приняли участие представители многих регионов РФ — от Новосибирска до Воронежа, от Керчи до Красноярска.
«Начать нужно с архипелага Северная Земля, который первоначально был назван Землёй Императора Николая II. Мы должны вернуть имя последнего русского императора на карту России», — рассказали в обществе «Двуглавый орел», которое выступило организатором флешмоба.
Ранее акцию поддержал рэп-исполнитель Рома Жиган. В беседе с ridus.ru он выразил уверенность, что такие массовые мероприятия «помогут обратить внимание россиян на проблему восстановления исторической справедливости».
«Очень многие русские люди выступают за то, чтобы переименовали Краснодар в Екатеринодар, вернули дореволюционные названия городов и улиц, и я тоже это, конечно, поддерживаю», — заявил Жиган.
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