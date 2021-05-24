Роскомнадзор отпустил Google сутки на удаление запрещенного контента

В Роскомнадзоре не исключили замедление трафика сервисов компании Google из-за того, что она недостаточно фильтрует запрещенный в России контент и не удаляет от 20% до 30% ссылок на него.

В ведомстве отметили, что эти ссылки ведут на сайты террористических и экстремистских организаций, а также на порносайты с изображениями несовершеннолетних и онлайн-магазины по продаже наркотических средств.

«Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории РФ ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией», — сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

Кроме того, Google лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего вред российским пользователям, заявили в ведомстве. На первое место компания вышла после того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации.

Логотипы Роскомнадзора, Facebook, Twitter и Google. © Коллаж/Ridus.ru

В связи с этим в отношении сервисов Google могут быть приняты меры по замедлению трафика.

Компании также грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, если в течение суток она не отреагирует на уведомления Роскомнадзора об удалении запрещенной информации. В адрес администрации Google уже было отправлено более 26 тысяч таких уведомлений.

Ведомство также сообщило о том, что YouTube не удалил порядка 5 тысяч запрещенных материалов.

Как писал ранее «Ридус», корпорация Google впервые подала иск против Роскомнадзора в Арбитражный суд Москвы. Такое решение продиктовано тем, что РКН потребовал удалить 12 ссылок в YouTube с информацией о митингах и массовых акциях, которые проходили в России в январе 2021 года. РКН настаивает, что в материалах по данным ссылкам демонстрируются призывы принять участие в незаконных акциях. В Google так не считают и обвиняют российские власти в усилении давления на сервисы компании.