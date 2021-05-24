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«Хотя бы до 15%»: в Госдуме планируют снизить расходы на оплату ЖКХ

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Оплата услуг ЖКХ © Авилов Александр/Агентство «Москва»

Оплата услуг ЖКХ © Авилов Александр/Агентство «Москва»

Как минимум до 15% от дохода семьи необходимо снизить плату за коммунальные услуги, заявила председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил четырем министерствам стандартизировать доли расходов россиян на оплату коммунальных услуг. Минэкономразвития, Минтруд, Минстрой и Минфин должны выполнить данное поручение до 1 июля.

«Мы бьемся уже не первый год, для того чтобы хотя бы до 15% снизить долю расходов семей на оплату ЖКХ. Нас поддержали все вплоть до президента», — сказала Хованская в беседе с URA.RU.

При этом она отметила, что такая льгота не будет распространяться на квартиры с большой площадью.

По ее словам, в настоящее время в адресной помощи нуждаются не только семьи с детьми. «Сейчас такой период, когда нужно обязательно это сделать. Люди потеряли работу, доходы резко снизились и COVID вносит свой вклад», — объяснила депутат.

Оплата услуг ЖКХ © Артем Геодакян/ТАСС

Оплата услуг ЖКХ. © Артем Геодакян/ТАСС

Она убеждена, что данную меру можно внедрить оперативно. Для этого достаточно внести изменение в постановление правительства, где при расчете помощи указано 22% от совокупного дохода семьи.

Хованская также обратила внимание, что уже несколько лет в Москве действует порог в 10% от совокупного дохода семьи. «15% для регионов — это компромисс, на который мы пошли», — пояснила она в интервью изданию.

Как писал ранее «Ридус», предоставление регионам инфраструктурных кредитов поспособствует модернизации коммунальных сетей по всей России: это повысит качество поставляемых ресурсов и снизит расходы на ЖКУ для потребителей.

В Минэкономразвития сообщили, что в ближайшие несколько лет ожидают роста тарифов на услуги тепло- и водоснабжения не более чем на 4%.

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