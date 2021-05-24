найти ×
   
  • USD -0.05
    73.53
  • EUR -0.26
    89.69
СохранитьСохранено0
×

-202477

Мошенники придумали новую схему обмана водителей в Москве

Small f1a6d446e0
Эвакуатор © Агентство «Москва»

Эвакуатор © Агентство «Москва»

В столице появился новый вид мошенничества, связанный с эвакуацией автомобилей.

Схема заключается в том, что аферисты предлагают владельцам эвакуированных машин помощь в возвращении авто за денежное вознаграждение.

На самом деле такая «помощь» ограничивается тем, что автомобилиста подвозят до спецстоянки за более высокую цену, чем у такси.

Как сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса, узнать о местонахождении эвакуированного автомобиля можно через приложение «Парковки Москвы».

В ведомстве напомнили, что для того, чтобы забрать машину со штрафстоянки, необходимо сначала получить разрешение МАДИ или ГИБДД.

Как писал ранее «Ридус», с 21 мая в России запущена новая платформа «Мошеловка», при помощи которой станет возможным выявление мошенников, жуликов и аферистов и борьба с ними. Пострадавшие смогут получить онлайн-консультацию, где им будут предоставлены схемы конкретных действий, а эксперты отправят информацию о злоумышленниках в правоохранительные органы и службы безопасности банков.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Команда с нашего двора»: как пес с парнем «гоняли девок» в волейбол
13015765читать позжечитаю позже
Животные
«Я здесь»: танец щенка в приюте для собак тронет ваше сердце
101163669читать позжечитаю позже

главное


История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход

В 1941 году он помогал спасать детей из блокадного Ленинграда.

308582читать позжечитаю позже

Военное дело
«У России будет явное преимущество»: в Швеции прикинули итоги войны с НАТО12 марта

Пока на помощь придут США, пройдет пара месяцев.

4112932читать позжечитаю позже