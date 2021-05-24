Мошенники придумали новую схему обмана водителей в Москве

В столице появился новый вид мошенничества, связанный с эвакуацией автомобилей.

Схема заключается в том, что аферисты предлагают владельцам эвакуированных машин помощь в возвращении авто за денежное вознаграждение.

На самом деле такая «помощь» ограничивается тем, что автомобилиста подвозят до спецстоянки за более высокую цену, чем у такси.

Как сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса, узнать о местонахождении эвакуированного автомобиля можно через приложение «Парковки Москвы».

В ведомстве напомнили, что для того, чтобы забрать машину со штрафстоянки, необходимо сначала получить разрешение МАДИ или ГИБДД.

Как писал ранее «Ридус», с 21 мая в России запущена новая платформа «Мошеловка», при помощи которой станет возможным выявление мошенников, жуликов и аферистов и борьба с ними. Пострадавшие смогут получить онлайн-консультацию, где им будут предоставлены схемы конкретных действий, а эксперты отправят информацию о злоумышленниках в правоохранительные органы и службы безопасности банков.