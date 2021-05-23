найти ×
   
  • USD
    73.58
  • EUR
    89.94
СохранитьСохранено0
×

004305

Юрист перечислила растения, за которые россиян могут оштрафовать

Small f1a6d446e0
Борщевик © Pixabay.com

Борщевик © Pixabay.com

Заросшие сорняками участки сельскохозяйственного назначения могут быть основанием для назначения штрафа их владельцам, сообщила юрист Анна Пономарева.

По ее словам, законодательством предусмотрена административная ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, которые относятся к землям сельхозназначения.

Пономарева перечислила растения, которые считаются сорняками. К ним относятся конопля, чертополох, борщевик Сосновского, мята полевая, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, осот полевой, редька дикая, белена черная, амброзия и паслен.

Одуванчик © pixabay.com

Одуванчик © pixabay.com

За их распространение на участках сельхозназначения можно получить не только предупреждение, но и штраф в размере от 300 до 500 рублей. Тем, кто не уничтожил на своих участках растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, грозит штраф от 3 000 до 4 000 рублей, уточнила юрист в эфире радиостанции «Говорит Москва»

Ранее председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев выступил с разъяснениями по поводу сообщений в СМИ о введении штрафов за сорные растения на земельных участках. По его словам, такие меры касаются исключительно сельхозземель.

Перечень вредных растений был составлен в 2020 году. Документ утвержден российским правительством.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
«Не вздумай есть»: как кот и пес рыб спасали
55137579читать позжечитаю позже
Юмор
«Поделись с ребенком»: котенок потребовал отдать ему всю еду
37028456читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Защитит ли курение от COVID-19: ответ на этот вопрос неоднозначен

Гипотеза содержит «зрелое зерно», но пока она не подтверждена.

10023432читать позжечитаю позже

Здоровье
Виноград, шоколад и зеленый чай признали средством против COVID-1930 ноября 2020

Химические вещества этих продуктов способны подавлять ферменты вируса.

17028168читать позжечитаю позже