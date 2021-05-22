найти ×
   
  • USD -0.02
    73.58
  • EUR +0.17
    89.94
СохранитьСохранено0
×

-205513

В Демократической республике Конго началось извержение вулкана Ньирагонго

Small f1a6d446e0
кадр из видео

кадр из видео

Начал извергаться вулкан Ньирагонго, расположенный в Демократической республике Конго (ДРК) на приграничной территории с Руандой.

Извержение хорошо видно из руандийского города Рубаву, находящегося недалеко от границы с ДРК.

По информации AFP, яркие вспышки также видны из ближайшего к вулкану конголезского города Гома, где проживает 1,5 млн человек. Там уже отключили электричество, а охваченные паникой местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой, пишет агентство. Власти объявили срочную эвакуацию.

Очевидцы утверждают, что в воздухе стоит запах серы. О потоках лавы пока сообщений не было. По имеющимся данным, лава может двигаться очень быстро — до 96 км/ч.

В последний раз извержение этого вулкана происходило в 2002 году. В результате была уничтожена половина города, погибли 250 человек.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Военное дело
«У России будет явное преимущество»: в Швеции прикинули итоги войны с НАТО
4112932читать позжечитаю позже
Экология
«Деревья пошли на север»: тайга в России вытесняет тундру из-за потепления
8223952читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Мнение экспертов: стоит ли использовать VPN-сервисы для выхода в Twitter

Попытки обойти запреты могут вызвать утечку важных данных.

-205697читать позжечитаю позже

Здоровье
«Синкопе»: о чем говорит обморок и как его избежать25 марта

Каждый третий человек в своей жизни терял сознание.

-105374читать позжечитаю позже