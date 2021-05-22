Пульмонолог назвал бег по городским улицам вредным для легких

Бег по улицам города представляет опасность для легких, поскольку из-за увеличенного воздухообмена поступает больше вредных веществ, сообщил главный пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский.

По его словам, мода на city running, что в переводе на русский означает бег по городу, очень вреден для легких.

«Давайте бегать в парках, вне транспортного пика», — призвал Белевский горожан в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он объяснил, что ездящие на велосипеде или бегающие вдоль трассы, по которой движется поток автомобилей, вдыхают вредные вещества.

Пробежка по Москве © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Причем во время физической нагрузки объем вентиляции, то есть объем обмена воздуха, многократно увеличивается, значит, увеличивается и поступление вредных веществ в организм «, — отметил пульмонолог.

Ранее профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак предупредил, чем может быть чревато долгое ношение медицинской маски. По его словам, носить тонковолокнистые маски дольше двух-трех часов, положенных по инструкции, рискованно, так как по истечении этого срока защитное средство легко намокает от выдоха и начинает затруднять дыхание.