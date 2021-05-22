Минцифры продлит «Доступный интернет» до вступления в силу закона

Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам будет продлен, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Проект „Доступный интернет“ мы будем продлевать до тех пор, пока закон не вступит в силу», — сообщил он газете «Известия» в кулуарах 25-го Российского интернет-форума (РИФ).

По его словам, Госдума планирует принять законопроект о «Доступном интернете» в весеннюю сессию. Он был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в конце 2020 года и пока прошел первое чтение.

Как отмечает издание, на данный момент в список входит 371 бесплатный интернет-ресурс. После вступления в силу закона к ним должен быть предоставлен доступ даже при отрицательном балансе на счету пользователя. В список входят сервисы «Яндекса», социальные сети, сайты СМИ, телеканалов, банков, сервисы по доставке еды, агрегаторы такси и маркетплейсы.

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В январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил запустить проект «Доступный интернет», который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым онлайн-ресурсам. Об этом глава государства заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Президент отметил, что Россия — одна из немногих стран в мире, где есть свои национальные ресурсы и сервисы, включая соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы.



С апреля по декабрь прошлого года бесплатным доступом воспользовались около 1,8 миллиона пользователей. За три месяца эксперимента недополученная выручка провайдеров составила порядка 220 миллионов рублей. В комиссии по связи и IT Российского союза промышленников и предпринимателей считают, что суммарно операторы потеряют около 6,8 миллиардов рублей в первый год пилотного проекта, а затем 5,5 миллиарда рублей ежегодно, без подключения видеоконтента.



Расширение эксперимента «Доступный интернет» может привести к тому, что 30% абонентов вообще перестанут платить за услуги, для остальных стоимость связи резко вырастет.

